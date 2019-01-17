六輕四期擴建提環差報告 環評委員裁定補件再審

2019-01-17 17:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕六輕四期擴建計畫環差報告，今天提送環差專案小組審查，在場環保團體表達對空污影響學童的憂心，環委也普遍認為台塑並未如實呈現資料，裁定補件再審。

台塑這次所提變更內容包括航煤加氫脫硫單元操作模式、酸水汽提單元之操作設施、重油觸媒裂解單元媒裂汽油儲槽等；以及新增柴油加氫脫硫單元、重組油單元、廢液及油污泥焚化設施、廢熱鍋爐、廢氣燃燒塔等內容。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉質疑，這些內容有很多是新設單元，與之前被要求重做環評內容是否相關？不應該用環差模糊帶過，她強調，周遭有學校，學生恐吸進更多污染物。

有環評委員則認為報告書「難讀」，很多前後脈絡都沒有講清楚；也有委員質疑，是否有針對污染問題、解決因應方案，所產生污染要如何減輕進行仔細評估分析，很多的敘述都避重就輕，沒有真正回答他們的疑慮，希望台塑再說清楚。

環評委員一致決定必須再審，要求台塑補充包括各空氣污染物、溫室氣體增量抵換來源；衍生交通量及對環境影響狀況；循環水回收利用水質檢核機制；廢熱鍋爐之製程氣或燃料氣來源及含氯特性等；歷次環評審查及開發情形，污染排放變動等資料。

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