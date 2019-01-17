新竹縣好過年 春節垃圾收運看這裡

2019-01-17 16:57

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府說，除夕到大年初六，境內所有路邊人工收費路段不收費，1999為民服務專線春節不打烊，不過服務時間比照假日時段，每天早上8點到下午5點接聽。

不過，民政處提醒，2月2日起到2月10日，全縣各戶政事務所無法現場受理結婚登記，有需要者必須事先洽詢辦理預約登記。

警方一如過往提供110電話申請護鈔，或出遊時住家周邊設臨時巡邏箱服務，著名風景區例如內灣，也擬定年節假日交管措施。

至垃圾收運，今年全縣清潔隊員放假的日子只有大年初一（2月5日）和大年初二（2月6日）2天，其他日子各地清潔隊都輪流出動，服務境內的家戶、公共場所及風景名勝區，維護環境清潔。

尖石鄉年前最後1個週末（2月2日～3日）、初一到初三（2月5日～7日）及初六到初七（2月9日～10日）停收家戶垃圾，但改去收遊客多的地方的垃圾。

橫山鄉清潔隊則利用2月4日、7日、9日恢復收運家戶垃圾的機會，同一天整理公共場所環境。

總而言之，各鄉鎮市年前最後一天收垃圾日仍在除夕，開工恢復收運日大抵也是大年初五。不過，峨眉、湖口兩鄉考慮初六、初七又逢週休假日，所以「彈性」上班；2鄉都宣布，他們要完全恢復正常收運得等到大年初七（2月11日）過後；而在這之前，峨眉大年初五早上會收一次垃圾；湖口則以表定僅初一到初四停收，初五、初六起逐漸恢復正常。

而配合過年前大掃除大件家具清運，竹東最早起跑，1月26日就上路，到2月2日期間都受理。峨眉、寶山、北埔、橫山、新豐、湖口、關西都是1月28日才開始，也都趕在除夕前完成。尖石、五峰則沒有安排。

新埔鎮倒是即日起上班時間都接受預約和清運，但清運工作只到2月3日，初七以後才恢復。

竹北除了2月4日到2月12日春節期間，以及平時的週四、週日、國定假日不受理，其他時間都全年無休接受預約和清運大家具。

芎林鄉則規劃1月30日起到2月13日，只受理預約登記但不做收運，2月14日過後才會恢復收集。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/