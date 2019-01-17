蘇花改開放大貨車首日 違規率36％

2019-01-17 16:20

〔記者陳宜加／台北報導〕蘇花改蘇澳至東澳段今天起正式開放非管制大貨車通行，公路總局表示，觀察整體大貨車行車秩序良好，惟有部份無載貨大貨車未駛入地磅站，且蘇花改依舊禁止載運危險物品的車輛通過，因此仍須依原管制辦法與時段通行蘇花公路。

公路總局第四區養護工程處經多次模擬事故演練，今天上午9點起正式開放12.2公尺以下非管制大貨車通行台9線蘇花改蘇澳至東澳路段。公路總局暨養護單位、監理單位共同展開相關作業，警方也派員於蘇花改兩端路口與地磅站維持秩序，並配合監理單位於蘇澳端、東澳端設置聯稽路檢作業，以保障路人行車安全。

截至今天中午，蘇花改南下方向共通過85輛大貨車、北上96輛，台北監理所宜蘭站實施聯合稽查，共攔檢33輛，包括砂石車15輛，貨車與聯結車18輛，其中舉發12件，包括未標示指定標識1件、滅火器失效9件、胎紋不符通知臨檢1件、車長超過12.2米違規舉發1件。

公路總局表示，通車首日秩序良好，惟有部份無載貨大貨車未駛入地磅站。根據環評說明書規定，行駛蘇花改的大貨車無論是否載貨，均須進入地磅站減速停車受檢，遵行儀控號誌指示匯入主線車道，以確保整體行車順暢與長隧道安全，且蘇花改已裝設違規舉證系統，請大貨車駕駛人依規定過磅受檢，以免受罰。

此外，環評說明書也規定，蘇花改開放大貨車通行後，舊蘇花公路禁止大貨車行駛，但考量沿途有不少住戶或工廠仍有需求，公路總局開放申請通行證例外通行，並於3個月勸導期後，開罰未持通行證的駕駛人。

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