中市勞工合宜宅污水處理費每月6萬 住戶大喊吃不消

2019-01-17 16:13

〔記者張菁雅／台中報導〕一般家戶不必繳污水處理費，位於台中精密園區的勞工合宜住宅「新業誠家」社區卻被市府要求繳每個月6萬至8萬元的污水處理費，令住戶大喊吃不消，台中市議員張耀中也認為不合理，要求市府應將一般用水和事業用水分開計價。市府經發局指出，該社區污水管線納入精密園區的污水處理廠，使用者必須付費，該局正重新檢討費率，將適度調降勞工合宜住宅的費率。

「新業誠家」社區管委會表示，住戶入住近2年，去年11月首度收到市府寄發的繳費通知單，社區共216戶，每個月必須繳納6萬至8萬元的污水處理費，平均下來，每戶每月平均要繳300至500元，這裡的住戶都是勞工，收入有限，對他們來說是一筆負擔。

管委會指出，該社區雖位在精密園區，但不是工業用地，市府卻比照工業用地，收取每立方公尺21元的處理費，是一般住宅每立方公尺5元的4倍，管委會要求市府應比照一般住宅收費，在收費前也應召開公聽會，公開收費標準。

張耀中表示，環保署在2006年訂定「水污染防治費收費辦法」後，直到2015年才宣布針對事業單位、工業區業者徵收水污費，家戶水污費至今尚未徵收。而勞工合宜住宅本質上就是一般自用住宅，不應被當成精密園區的事業單位，他要求經發局須在最短時間內研議並改善。

對此，經發局表示，勞工合宜住宅的污水管線納入精密園區的污水處理廠，基於使用者付費，且園區屬於專區，市府才會向社區收費，收費標準是根據污水處理廠建廠成本、操作費等費用，逐年分擔，目前園區內的事業單位與合宜住宅都是同一費率。因後者反映費用太高，經發局已同意暫緩繳費，也正在檢討費率，已經有幾個方案在研議，會適度調降勞工合宜住宅的費率。

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