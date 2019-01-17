「雲創點睛」精品認證 展現雲林在地珍珠

2019-01-17 17:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣「雲創點睛」今年共有13件精品認證發表，並首次徵選雲林特色空間店家共20家，縣府除邀請得獎者到場授獎外，亦於文化處大廳展出相關成果，會後特別規劃「雲林文化創意精品行銷論壇」。

副縣長謝淑亞表示，雲林縣的文化創意從歷史建築的文化資產保存開始，漫延到各個大街小巷，凝聚創意成為文創聚落，例如斗六、虎尾、西螺、北港和斗南，皆為修復後的歷史建築為據點、活化再利用發展成新的文創聚落。

今年除了雲創點睛品認證外，更首次徵選「雲林特色空間店家」，縣內有許多自身獨特風格氛圍的特色店家，透過設計布置，讓創作者與消費者、使用者可以彼此交流對話，強調透過實作精神與品牌精神的模式打造出新型態文創體驗經濟模式，藉以產生更多元的創新與可能性。

通過認證的商品有：世金籐飾手工傢俱所製作的「手工馬鞍皮編梳妝椅」；北港Beigang與斯伯林實業共同設計推出的「黃虎3D連帽毛巾」；聿巧創意工坊的「文蛤幸福御守」；建影陶形陶藝工坊創作的「山居秋暝」茶具套組；雲林思木的人工坊的「風姿」木梳；美天創意有限公司的「八色鳥玻璃鑲嵌窗飾」；偶的家-炎卿戲偶文創園區製作的「花嫁」訂製戲偶；唯森傳統紙藝有限公司的「12生肖拆紙刀」；常卉手作坊的「環保紙漿系列-再生擴香石」與「媽祖鞭炮留言貼」；陶畫故事的「潮生態！台西海口生活系列杯墊」；瑩的幸福工坊的「翱翔纏花系列」胸針；SHASH夏許所設計製作的「Foogle Map-Township Picture Frame」雲林物產黃銅工藝；囍戀手作坊的「黃金鵝油冷製手工肥皂」系列等共計13項作品。

獲選雲林特色空間店家有：斗六的「Mr.Lobby Coffee Roaster」、「凹凸咖啡館」、「和田順奶酪製作所」、「茶訣茗品茶亭」、「烹小鮮麵館」、「青食餐廳」；斗南的「玉山碾米廠」；大埤的「良作工場農業文創館」；虎尾的「虎尾厝沙龍」、「虎屋 地瓜糕點專賣」、「雲林記憶cool」；西螺的「台灣永豐米糧行」、「螺情懷舊冰釀滷味」、「雲林文創小舖」；二崙的「第一稻場」；北港的「北港Beigang」、「光明屋書店」、「好住民宿」、「北港保生堂」；水林的「建影陶形陶藝工坊」，共計20家特色空間店家。

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