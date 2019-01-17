杜絕不肖繁殖場 新北強制業者為種公種母犬貓提「退休計畫」

2019-01-17 17:08

〔記者陳心瑜／新北報導〕業者必須取得寵物業者許可證，才能夠營業，新北市動保處今年提出「寵物業5新計畫」，除了規定業者必須通過專業考試，還需要聘請特約獸醫師、店家設置寵物登記站、進行飼主責任教育，以及對無經濟效益毛寶貝（種公、種母）提出「退休計畫」，達成才能獲發或換發寵物業者許可證。

新北市政府動保處表示，今年《特定寵物業管理辦法》也新增寵物業5新計畫，採鼓勵性質，並無罰則，但達成寵物業5新計畫，才能夠取得寵物業者許可證，既有業者也才能在2年期限屆滿時，得以換發寵物業者許可。

動保處長陳淵泉說，為了強化業者管理和飼主責任，除了要求寵物業者聘請特約獸醫師，也要求業者協助飼主完成寵物登記，並現場協助飼主接受線上生命教育課程、取得寵物認證卡。

另外，針對部分繁殖場的種公、種母犬貓，在生滿7胎退役之後，業者必須善加安置，不得任意棄養，不管是送養或是自行認養，都必須清楚提出退休計畫，

動保處表示，過去特定寵物管理辦法，去年10月已經將貓納入管理範疇，貓的寄養、繁殖及買賣業已經陸續納管。

新北市動保處表示，今年已規劃4場特定寵物業者申請許可證資格考試，提升寵物業人員的專業素質和對動保法規的了解。

動保處表示，透過寵物業5新計畫專業考試認證及提供飼主責任教育讓寵物業成為優質的服務產業，新北市也會加強繁殖業者源頭管理，汰除不良業者以維護民眾權益；經營犬貓繁殖、買賣及寄養的業者，請依規定植入晶片辦理寵物登記，以免違法受罰。

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