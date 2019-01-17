清水火車站跨站天橋一波三折 蔡其昌：盼新市府不會讓鄉親失望

〔記者歐素美／台中報導〕清水火車站因前後站未串連，民眾搭車不便，立法院副院長蔡其昌今邀集台中市議員楊典忠、台鐵局副處長黃宗欣、台中市新建工程處主秘林昶穆、清水區長蔡慶生等會勘，爭取興建「清水車站跨站人行天橋」，以帶給鄉親更多便利，經費約需6300萬元，林昶穆允諾會向上級回報，全力爭取預算。
清水火車站跨站人行天橋，蔡其昌在104年擔任立委期間即辦理第一次會勘，台鐵局同意提供用地，並由台中市政府辦理規劃作業；106年蔡其昌再辦理第二次會勘，決議以可拆卸式橋體設計，配合未來鐵路高架化建置，並與台鐵局達成共識，台鐵提供站內土地進行落墩且不收補償金，只要市府同意編列預算，便可開始興建。
蔡其昌說，清水火車站跨站鐵橋工程遲未能啟動，劃開了清水東西方居民的生活圈，期盼新市府團隊能大力支持，大甲火車站跨站天橋已經完成，清水鄉親的希望也不能落空。
蔡其昌也表示，中央的功課我已經完成協調，我們爭取900億興建台中山手線，海線鐵路未來將雙軌高架化，跨站鐵橋會以拆卸式鐵橋搭建，將來也可配合鐵路高架化興建作業進行拆卸再利用，希望市府能儘快編列預算，全力配合。
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立法院副院長蔡其昌表示，興建清水火車站跨站人行天橋是清水人的希望，盼新市府不要讓鄉親的希望落空。（記者歐素美攝）
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立法院副院長蔡其昌邀集市府等相關單位會勘清水火車站跨站天橋的興建規劃。（記者歐素美攝）
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