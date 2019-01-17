清水火車站跨站天橋一波三折 蔡其昌：盼新市府不會讓鄉親失望

2019-01-17 17:17

〔記者歐素美／台中報導〕清水火車站因前後站未串連，民眾搭車不便，立法院副院長蔡其昌今邀集台中市議員楊典忠、台鐵局副處長黃宗欣、台中市新建工程處主秘林昶穆、清水區長蔡慶生等會勘，爭取興建「清水車站跨站人行天橋」，以帶給鄉親更多便利，經費約需6300萬元，林昶穆允諾會向上級回報，全力爭取預算。

清水火車站跨站人行天橋，蔡其昌在104年擔任立委期間即辦理第一次會勘，台鐵局同意提供用地，並由台中市政府辦理規劃作業；106年蔡其昌再辦理第二次會勘，決議以可拆卸式橋體設計，配合未來鐵路高架化建置，並與台鐵局達成共識，台鐵提供站內土地進行落墩且不收補償金，只要市府同意編列預算，便可開始興建。

蔡其昌說，清水火車站跨站鐵橋工程遲未能啟動，劃開了清水東西方居民的生活圈，期盼新市府團隊能大力支持，大甲火車站跨站天橋已經完成，清水鄉親的希望也不能落空。

蔡其昌也表示，中央的功課我已經完成協調，我們爭取900億興建台中山手線，海線鐵路未來將雙軌高架化，跨站鐵橋會以拆卸式鐵橋搭建，將來也可配合鐵路高架化興建作業進行拆卸再利用，希望市府能儘快編列預算，全力配合。

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