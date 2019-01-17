大甲蔡婦貧苦獨居 市議員吳敏濟寒冬送暖

2019-01-17 15:19

〔記者歐素美／台中報導〕大甲區63歲蔡姓婦人，獨居在已逝同居人留下的破舊屋內，因無一技之長找不到工作，也無子女奉養，沒錢買衣，屋子破了2公尺大洞，也無力修補，靠著友人協助，每天只能吃上一餐，處境堪憐。市議員吳敏濟獲知，今天會同社會局等到場關懷，並提供兩件太太的冬衣，幫助蔡婦過冬，社會局也允諾會協調食物銀行及申請溫馨快遞補助，讓蔡婦好過年。

蔡婦獨居在大甲區銅安里，同居人6年前往生後，她就借住在同居人兄弟的舊宅內，因房子年久失修，屋頂塌陷破了2公尺的大洞，屋頂漏水、天花板掉落，不僅房子無法遮風避雨，因無力繳交水費被斷水，洗澡還要向鄰居使用浴室，靠著友人協助，目前每天只能吃上一餐，生活困頓。

社會局社工科長陳麗華表示，蔡婦與前夫育有一子，雙方沒有往來，卻因此無法取得低收入戶資格，因其生活困苦，社會局會先替她申請溫馨快遞8千元補助，並聯絡食物銀行提供基本的食物，讓蔡婦好過年，目前已協助重新送件申請收低收入戶補助，若仍無法通過審核，將協助提出申覆，若蔡婦需要就親子撫養問題提起訴訟，社會局也會協助。

最近低溫又下雨，吳敏濟夫人林美秀得知蔡婦衣著單薄，特別拿出兩件自己的厚外套，託吳敏濟帶到現場，供蔡婦禦寒。吳敏濟指出，目前已有兩家慈善團體允諾將協助蔡婦修復房子；並請區公所協助蔡婦恢復自來水，希望維持蔡婦基本的生活條件，同時呼籲善心人共同伸出援手。

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