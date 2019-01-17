縣長騎單車送雞湯 屏東3000獨老暖心過年

2019-01-17 14:48

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府與屏東基督教醫院合作辦理的送雞湯活動，今年邁入第17年，今年以「雞湯送暖，守護獨老，勇往直前」為主題，今天起將為屏東縣3110位獨居長輩配送雞湯到府。縣府今年也特別深化送雞湯服務，在送雞湯的同時進行訪視調查，評估獨居長輩的生活自理能力，提供即時協助與更完善的服務。

雞湯送暖車隊在屏東縣長潘孟安、屏基院長余廣亮、屏縣府社會處長劉美淑等人率領下，今天上午從屏東火車站前大武山星空廣場出發，雞湯送暖車隊第1站前往探訪屏東市78歲的楊春赺阿嬤。

屏基指出，楊春赺阿嬤有6個兄弟姊妹，因為媽媽身體不好，身為長女的她從小就姐代母職，一肩扛起家務照顧弟妹長大，如今兄弟姊妹各自成家，只剩未婚的楊春赺一個人守著老家。

楊春赺因年事漸高，患有慢性病及雙膝退化性關節炎，接受居家服務及裝設杏林守護天使緊急救援通報系統已經9年，每天早晚都會按下通報鈕向屏基報平安，屏基督導員也定期訪視關心，今天看見縣長、屏基院長送雞湯來，讓她開心直說，特別謝謝縣府、屏基的關懷，讓她一個人也可以過得很好。

縣長潘孟安說，送雞湯不能讓長輩溫暖1年，但這份暖心卻能讓長輩們在過年時倍感溫暖，更重要的是透過送雞湯訪視獨老們，落實縣府推動的「分級服務計畫」，確認獨居長輩的風險等級，把社會資源最大化。

屏基院長余廣亮也表示，長輩的笑容，就是支持送雞湯活動連辦17年最大的動力，特別感謝社會各界的捐助，雖然經濟不景氣，到目前為止，活動僅募到總經費的三分之二，但為了讓活動不斷炊，不足款將從屏基的獨居老人基金撥款支應，屏基也持續與7-ELEVEN合作，期待民眾到門市消費時，投下手中的零錢，一起幫助屏東地區的弱勢長輩。

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