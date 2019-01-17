大陳社區單元2都更上梁 規劃687戶估年底完工

2019-01-17 14:55

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市永和區大陳社區更新單元2公辦都更案今舉行上梁儀式，這也是新北市政府將社區切割為7個更新單元，第一個達到工程上梁進度。城鄉發展局局長黃一平表示，未來將興建3幢3棟的29層鋼骨鋼筋混凝土造住宅大樓，規劃687戶住宅、15戶店鋪及724部汽車停車位，預計今年底完工。

大陳社區在2008年分為7個更新單元進行，其中的單元2經歷4年整合，得到住戶同意後於2016年動工。新北市副市長陳純敬表示，永和大陳社區是行政院於2006年劃定「推動全國50處政策性都市更新案」其中一處，市府在2016年舉行單元2動工，也是迄今第1個達到工程上樑進度的案子。

黃一平介紹，單元2將興建3幢3棟的29層鋼骨鋼筋混凝土造住宅大樓，規劃687戶住宅單元、15戶店鋪及724部汽車停車位，規劃出符合原先住戶需求的房型。

周邊環境更新後，公共開放空間規劃6公尺寬以上人行步道及配置0.4公頃的綠地，解決更新前巷弄狹小及環境擁擠的問題。

黃一平說，市府在推動的過程中，舉辦數十場說明會、協調會，與民意代表、里長及居民持續進行溝通，並且派員進駐當地了解居民需求，完工後除了改善居住環境，亦能提供社區活動中心、公共托育及托老中心，完備當地的生活機能。

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