大年初一到初四 竹市停收垃圾

2019-01-17 16:11

［記者洪美秀／新竹報導］金豬農曆春節9天連假即將在2月2日登場，新竹市府各局處已準備好「新竹過好年-好便利、好安心」相關措施，市長林智堅今天宣布結婚登記預約、路邊停車免費、社福醫療、居家安全等各項便民服務不打烊，因應年節大掃除，環保局清潔隊加碼在小年夜、除夕、初五收運垃圾，要讓市民幸福過好年。

林智堅說，市府各局處總動員，除環保局垃圾清運加班、交通處規劃路邊停車優惠，警消、醫療、社福、戶政等各項服務都不打烊，若民眾有任何問題，可撥打1999市民專線詢問。

林智堅也說，迎接金豬年，竹市東門城今年以太空豬為主燈，造型可愛俏皮，晚上點燈時已吸引許多年輕人前往打卡，未來護城河周遭還會加入更多藝術裝置，邀請市民有機會可前往遊覽，外縣市民眾更可配合國旅暖冬計畫，過年期間前來新竹住一晚，好吃好玩都在這裡。

環保局長江盛任表示，因應春節期間垃圾量大幅增加，今年清潔隊加碼，除夕前一天小年夜2月3日（日）比照平日收垃圾，除夕（2月4日）及初五（2月9日）兩天則提前半天清運，僅大年初一到初四停收。

此外，如有大型家具及家電清運需求，從1月19日起到2月4日，每天預約登記上限提高到150件，超量會協助順延登記，額滿後將統一安排年後清運，初一到初四暫停登記及清運，預約電話：03-538-8406。

2/2～2/10路邊停車暫停收費

除垃圾清運服務，交通處表示，2月2日到2月10日春節期間，市區路邊停車格都暫停收費、市區YouBike各站點照常營運，將提供民眾能開心、便利暢遊新竹市各大景點；消防局則會加強各大百貨商場、廟宇消防安全檢查及訪視，並安排充足人員留守，維護市民走春祈福安全。

另警察局從1月28日到2月11日，提供「春節護鈔」及「舉家外出安全維護」服務，除加強保護民眾攜帶巨款時的安全，也提供外出遊玩的市民，申請住家附近加強巡邏，市民若有需要，可撥打「110」電話申請。

另想趁農曆年節辦喜事的新人們，1月30日到2月1日期間，只要備妥身分證、戶口名簿、2年內2吋照片各1張及結婚書約等文件，親自到任一戶政事務所，都可預先辦理結婚登記，並指定結婚生效日。

衛生局表示，春節連假期間，台大醫院新竹分院、新竹馬偕醫院、國軍新竹醫院、國泰醫院新竹分院、南門醫院等5大急救責任醫院醫療服務不打烊，持續提供急診及部分門診，衛生局並協調轄區醫院和診所開設類流感特別門診。各急救責任醫院春節門診及急診時間表，民眾可上新竹市衛生局網站查詢。

另社會處結合民間團體，春節前加強關懷訪視及物資發放等服務，如有急難變故，亦協助提供及時紓困，春節救助不中斷；如遇15度以下低溫，會啟動低溫送暖服務，提供獨居長輩與街友禦寒物資。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/