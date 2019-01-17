擔任苗栗議員38年 黎旭欽獲頒「功在議壇」

2019-01-17 14:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕76歲的苗栗縣議會前議員黎旭欽，前後擔任九屆議員前後38年，這次未順利連任，苗栗縣議會表彰他在地方為民喉舌的貢獻，議長鍾東錦今天頒贈「功在議壇」匾額。黎旭欽強調，能為鄉親服務，是他一生最大的榮幸，也是人生最有意義的事。

黎旭欽說，他原先經營碾米廠，1973年棄商從政，參選苗栗縣第8屆縣議員高票當選，後來先後擔任9至13屆，16至18屆議員，其中14、15屆並未參選，前後擔任議員38年。議長鍾東錦、副議長李文斌今天頒發「功在議壇」匾額給黎旭欽，黎旭欽與妻兒、媳婦等一起分享這份榮耀。

黎旭欽指出，感謝選區三義、銅鑼、西湖鄉親給他服務的機會，也是他一生的榮幸，讓他覺得很有成就感，而休息是為了走更多的路，若鄉親需要他，他會繼續參選服務。鍾東錦表示，黎旭欽擔任議員38年，功在議會，黎在議會質詢時均點出關注百姓的重點，為地方爭取許多建設，貢獻卓著，是後輩議員等人學習榜樣。

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