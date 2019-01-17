400碗熱騰騰愛心拉麵 溫暖雲林學童身心

2019-01-17 15:59

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林福田社會文化關懷協會、台灣雲聯惠、總舖師陳忠澤及豐原不二拉麵今天一起送愛到雲林特殊教育學校，招待學童們享用熱騰騰的拉麵，大家吃得開心又溫暖。

不二拉麵蔡宜真表示，友人的父親生前因工作關係經常晚歸，回家時最喜歡吃一碗熱熱的麵，後來因癌症過世，友人為紀念父親以餐車到夜市賣拉麵，因緣際會接觸公益活動，從去年開始把廣告、促銷活動的經費節省下來轉做公益基金。

蔡宜真指出，這幾個月最遠去花蓮玉里，也到屏東偏鄉，去年9月到嘉義一天煮2100碗。另因拉麵要熱騰騰最美味，要讓同一時間用餐的人都吃到熱的麵是義煮最大考驗，所以不僅人手增加，也添購各項設備。

蔡宜真說，看到每一個碗都見底，吃完離開現場一臉滿足、幸福的樣子，煮麵的辛苦及忙碌全都一掃而空，也是愛心拉麵持續下去的動力。今天在雲特學生、老師及志工共煮400碗，一早就有許多志工到校幫忙，因東北季風增強、冷氣團影響天氣冷颼颼，吃到熱熱的麵，身心都溫暖，學童也直呼好吃。

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