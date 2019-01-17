農曆春假長達9天 東京、大阪機票最高漲逾7成

2019-01-17 14:15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年農曆春節九連休，又是國人出國旺季，旅遊平台Skyscanner分析，春節期間機票比年平均票價貴上6成，尤其鄰近亞洲地區漲得更誇張，熱門城市東京、大阪、沖繩的票價甚至比年平均貴上75%；建議旅客不妨參考票價漲幅較小的長程城市，無論是享受異國風情或是讓自己好好放鬆充電一下都相當合適。

Skyscanner分析近3年農曆春節期間票價資料，發現春節平均票價漲幅達到60%，許多鄰近亞洲城市更是比平時貴上7成，反觀許多歐美長程目的地漲幅小很多，例如雷克雅維克、里斯本、布拉格，以及柏林等，考量到假期天數與票價等因素，這次的農曆春節可以說是相當適合長途旅程。

Skyscanner也特別整理出漲幅較小的歐美城市，其中德國柏林票價僅比年平均高出4.3%，葡萄牙首都里斯本及捷克首都布拉格則約4%左右，而前往極光聖地－冰島首都雷克雅維克的價格則跟年平均票價差不多，僅有0.9%的漲幅，且2月冰島日照時間相對較短，平均下午5點就日落，早上10點左右才日出，非常適合狩獵極光，想目睹極光的朋友們不妨趁這次好好規劃一下「追光之旅」。

此外，希臘雅典及榮登「新興旅遊目的地」榜首的土耳其伊斯坦堡在春節期間漲幅也不到10%，建議旅客根據自身狀況來選擇及規劃旅遊行程。

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