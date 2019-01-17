宜科標準廠房成立「蘭青庭」青創基地 輔導在地青年創業

2019-01-17 14:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］新竹科學園區管理局斥資約400萬元，將宜蘭科學園區標準廠房約2個單元空間，委託民間公司成立「蘭青庭」青創基地，今舉行啟動儀式。宜蘭縣長林姿妙指出，希望基地能讓年輕人留在宜蘭。竹科管理局指出，基地將提供空間、業師、法律、會計及資訊服務，輔導宜蘭青創業者成長茁壯。

新竹科學園區管理局今在宜科標準廠房，舉行「蘭青庭」青創基地啟動儀式，竹科管理局長王永壯及宜蘭縣長林姿妙共同出席。儀式中，兩人與進駐「蘭青庭」的五家青創業者攜手將金粉灌入「蘭青庭」塑膠標誌裡，期望宜蘭在地新創團隊，共同投入科技發展。

「蘭青庭」內共設有8個辦公空間，提供青創公司使用，竹科管理局打出「第1年租金免費、第2年租金減半」的口號，吸引青創業者投資，現已核准5家公司進駐。

王永壯指出，創業是國內經濟發展重要的途徑，希望藉由青創基地的建立，以及業師、法律、會計及資訊服務的提供，能吸引年輕人留在宜蘭創業，帶動在地經濟發展。林姿妙指出，過去宜蘭縣有許多年輕人為求發展大量外移，為了留住年輕人，縣府會積極配合竹科管理局，打造適合青年就業及創業的環境，讓年輕人願意留在家鄉工作。

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