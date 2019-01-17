台電向麥電索賠32.8億 雲林縣民恐成最大苦主

2019-01-17 15:42

〔記者詹士弘／雲林報導〕台塑麥電因無法依約供電，遭台電索賠32.8億，台塑化暨麥電董事長陳寶郎指出，麥電因配合雲縣限燒生煤措施，2部機組在前年11月許可量用罄下被迫停機，無法配合台電調度；縣議員王又民耽心，麥電如訴請國賠，向雲林縣政府索賠，屆時雲林縣民又得共同承擔，恐成最大苦主。

台電指出，與麥電的購電合約在第48條第4款載明「各種許可或證照無法取得或更新非屬不可抗力」，才會在1月7日發函麥電，請他們支付台電其他機組發電的替代成本。麥電因雲縣府限煤政策，於前年無法達到台電要求供應的電量約14.4億度電，今年1月初台電去函要求麥電給付其以其他機組發電的替代成本共32.8億元。

王又民表示，雲林縣通過禁用生煤及石油焦自治條例後，經濟部曾表示自治條例涉及空汙法第28條、30條，規定生煤使用、禁止或限制應由中央主管機關公告，而主管機關為環保署，若地方自治條例違反目前法律規定，中央主管機關將給予適當處理。

王又民強調，如果台電向麥電索賠後，麥電可能申請國賠，雲縣府敗訴的機會不低，屆時又得編預算賠錢，最可憐的將是雲林縣民，他認為經濟部如果重視空污問題，要與人民在一起，經濟部應介入台電與麥寮的賠償糾紛，避免麥電申請國賠後，雲林縣府又變成最大苦主。

王又民也呼籲中央，直接公告禁燒石油焦及生煤，除解決台灣空氣污染問題，也可避免地方政府為解決在地空氣品質問題，陷入政府與廠商的購電糾紛中，變成受害的第三者。

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