廠商出包讓好市多賣出過期麻辣鍋 會員怒：吃完了怎麼退？

2019-01-17 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕好市多竟賣出過期麻辣鍋？網友於臉書社團「COSTCO好市多 消費經驗分享區」指出，近期收到好市多發信通知，賣場中所賣的「十味觀冷凍麻辣鮮鍋」因廠商包裝疏失，過期超過1年的麻辣鍋料理包，被裝進印刷有效期限為今年的外盒中，內外包裝有效期限差了1年8個月，好市多也緊急通知廠商將相關商品下架。不過這也讓許多消費者十分氣憤，直言：「吃完了怎麼退？」

信件內容指出，「少部分十味觀冷凍麻辣鮮鍋商品因包裝操作疏失，導致商品內袋包裝以及外盒的不同情況產生，內袋包裝為2017年12月16日，外盒為2019年8月16日。目前所有外盒為2019年8月16日的商品已全數下架，並將內袋包裝為2017年12月16日的樣品送至SGS台灣檢驗科技股份有限公司檢驗，結果確認品質仍符合食品安全衛生標準。」

根據《蘋果日報》報導，好市多指出，有會員在去年12月14日反映十味觀冷凍麻辣鮮鍋內包裝上的印刷期限已經過期1年，緊急將該批共200多盒商品下架，「廠商坦言是人為疏失，把過期超過1年的商品重新包裝販售」，估計有100多包過期商品被消費者購買。

針對許多網友質疑為何現在才發公告，好市多表示，單從外盒來看無法辨別內部商品過期，在接獲會員通知後立刻將產品下架，通知廠商並將產品送驗，確認後信件才在1月11日發出，若是在2018年9月4日至2018年12月21日購買此商品的消費者，可攜帶會員卡和商品至賣場退貨，如果商品已吃完或外盒丟棄者，則可攜帶會員卡請賣場人員協助處理。

好市多表示，此次十味觀麻辣鍋出包，已將和該廠商合作的8個品項全數下架，未來暫時不考慮和該廠商合作，只要是廠商出現商品瑕疵、過期等損害會員權益的問題，賣場都會代為發出公告，此次也是好市多主動發出公告。

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