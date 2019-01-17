5公尺巨蟒陳屍南迴鐵路 居民笑稱：薑絲呢？

2019-01-17 13:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部現正於屏東潮州站至台東站間進行鐵路電氣化工程，今天清晨施工時，工班人員在南迴11k+500處發現1尾巨蟒，在橫跨鐵軌之際正好有火車駛過，初估長達近5公尺的巨蟒被火車巨輪切成3段，陳屍鐵軌上，因冬天蛇難覓，還有人搞笑指出「加辣椒和薑絲就能進補！」

照片今天早上被人po在社群網站「台鐵家族」，立刻引起瘋傳，據悉，因交通部鐵道局外包商的工程車行經時發現，由於這條蟒蛇實在太長，只能攤在施工的基座上測量，其長度初估長達5公尺，從花紋體型研判並非屏東常見的蛇，是疑似外來種的網紋蟒。

由於時近冬天，卻在深山鐵軌出現蛇，引來生態界和鐵道迷譁然，有人是擔憂若是棄養、放生，恐是未來台灣山林新一波外來種的侵擾，由於蟒蛇食物以活體為主，加上體型巨大，放生或棄養者實在很要不得。台師大生物系教授林思民也留言「奇案！」

林思民指出，雖然巨蟒被棄養的機率極高，但考慮巴丹群島和恆春半島的地緣關係，總是留給人一些有趣的想像空間，像南部一直都有「大蟒蛇」傳言，就曾有學者在菲律賓極北的Itbayat島，見過網紋蟒在海水裡漂著，無法完全杜絕其海漂可能性。

林思民的留言強調，若是棄養的，那真的是很糟糕。蟒蛇已經引發太多人的恐懼了，一旦發生逸出或傷人事件，大家努力對蛇類的環境教育要倒退好多好多年。不管是兩爬飼主或是自然工作者，大家就都得面對那些負面衝擊很久很久，「超級麻煩」，希望不要發生那樣的事情。

也因為是冬天，蛇的活動力理應降低，但巨蟒橫跨鐵軌也讓不少居民搞笑稱冬天蛇屍難得，有的網友還笑稱「冬天出來買個辣椒就陳屍鐵軌」，還有不少居民網直笑稱「可以準備薑絲了！」

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