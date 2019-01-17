多益調查企業招新人要582分 大專生平均僅514分有落差

2019-01-17 13:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕ETS（多益）台灣區總代理忠欣公司今公布調查，收集2018年台灣大型企業對人才國際化的問卷結果，有400家企業經統計，平均招聘新人要求多益成績582分，但大專校院學生的平均成績僅514分，有明顯落差值得關注。

忠欣公司指出，該調查鎖定台灣前300大集團分公司，以及海外營收占比逾2成、破1億元的大企業，以及中華徵信所前5千大企業名單，採量化調查與質性訪談，從各企業的人資主管及營業部主管口中，調查其對人才的英語力需求，共計完成400份有效樣本。

該調查指出，這些企業會要求新進員工的多益成績，平均為582分，要晉升基層主管是621分，儲備幹部是653分，中階主管的平均也有684分，高階主管更達726分，然而對比到2017年台灣一般大學及技職校院的多益測驗平均僅514分，顯見大專生的英語能力與企業需求有明顯落差。

該調查統計，受訪企業有66.8％製造業、29.8％服務業、3.5％金融業；並有26.5％的營收規模在50億元以上，外銷及海外市場取向者更占52.5％，應可呈現大型企業對國際化的專業意見。

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