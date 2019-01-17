中訓中心40年來終有公車設站 每天9路144班公車行經

2019-01-17 13:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕位在中興新村光明一路的公路總局公訓所中訓中心，設立40年都無公車行經，經公路總局與公車業者協調後，明天起將有統聯等9路公車每天144班車行經，今天由公路總局長陳彥伯等人為「中訓中心」站牌揭牌，南投監理站預定今年底遷來此，屆時將會有更多民眾受惠。

昔日稱汽訓中心的「公路總局公路人員訓練所中部練中心」，位在中興新村內，緊鄰國史館台灣文獻館、正瀚生技公司總部，而該中心設立至今40年，卻沒有公車行經並設站牌，而該中心現在每年訓練人員1萬人，學員常抱怨無公車可搭到中心，公路總局經與多家客運公司協調，達成每年9路144班車開到此站的協議，並在明天就開始停靠到該站。

「公訓所中訓中心」站牌今天舉行揭牌儀式，由路總局局長陳彥伯、副局長黃運貴、台中區監理所長劉英標、公訓所長劉雅玲等人揭牌，陳彥伯表示，明天起受訓的學員就可從台中火車站、高鐵台中站、草屯、埔里等地搭客運到中訓中心。

台中區監理站則指出，明天起會有6333「台中─中興─水里」、6870「台中─溪頭」、6871「台中─杉林溪」、高鐵臺中站搭乘1657「高鐵台中─南投」、國道臺中朝馬轉運站搭乘1806「基隆─朝馬─南投」、1831「台北─朝馬─南投」、彰化火車站搭乘6916「彰化─南投」及埔里轉運站搭乘6875「埔里─南投」、6672「埔里─南投」等路線班車，開到中訓中心前的光明一路，並可在該中心站牌下車。

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