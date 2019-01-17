莒光新村文創旅店 今年5月正式營運

2019-01-17 13:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕自前朝王乾發時代規劃的莒光新村澎湖青年旅店，延宕多時後，前年由前縣長陳光復與欣芮國際股份公司簽約，經過內部整修及外部景觀整理後，今年5月將以澎湖灣行旅正式對外營運，現已展開試營運，希望能帶動新氣象。

鄰近金龍頭砲台的莒光新村及篤行十村，其中篤行十村為旅遊處規劃，針對已故名歌手張雨生、潘安邦興建紀念館，營造外婆的澎湖灣觀光意象，也已先一步完成外包；另一邊的莒光新村則規劃為13省美食館、青年旅店及文創園區，則由建設處負責，但青年旅店卻完工多年，遲遲未啟用，而文創園區也是閒置多時，13省美食館則無疾而終。

得標的欣芮國際開發股份有限公司，涵蓋中正堂、莒光新村青年旅店、文創園區，取得40年興建經營權，興建期18個月投入5000萬元，全案可為縣庫帶入開發權利金200萬元及每年固定營運權利金120萬元，另外視營運績效加收變動營運權利金2％，營運期間規定雇用澎湖籍居民必須達2分之1。

由於金龍頭砲台已完工啟用、篤行十村也招商完成海蛟中隊遷移，文創商旅可望串聯觀音亭、第一賓館、順承門、西瀛勝境等，連接成媽宮舊城區觀光動線，增加就業機會，活化周邊區域，並帶動中正堂一帶整體環境再造與觀光熱潮，為澎湖觀光帶來新契機及氣象。

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