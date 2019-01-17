弘光與日本木村屋總本店技術交流 師傅示範超人氣紅豆麵包

2019-01-17 12:39

〔記者歐素美／台中報導〕日本「銀座木村屋總本店」超人氣百年紅豆麵包，是許多台灣人到東京旅遊必吃名點，弘光科技大學與「銀座木村屋總本店」簽訂合作協議書，該店執行董事兼營業開發部及事業統括部長丸敦，率員到弘光技術交流3天，示範如何製作超人氣的紅豆麵包，並強調，希望未來到台灣開拓事業，將與弘光合作。

「銀座木村屋總本店」執行董事丸敦，15日帶著該店的營業開發課長及製品開發課長小森谷立男、東京工廠廠長早野要夫，至弘光科大簽約、交流3天。丸敦表示，該店從1869年開始營業，具有150年歷史，是日本麵包先驅，除紅豆麵包，也積極開發新產品，這次是第一次到台灣與學校合作，未來希望開拓日本以外的台灣市場。

弘光科大校長黃月桂表示，木村屋總本店是第一個在日本做紅豆麵包的名店，希望藉由雙方交流合作，帶領學生至日本實習，學習技術與經營理念。

丸敦等人參觀弘光科大烘焙食品實習工廠等設施，試吃正在生產包裝的鳳梨酥後不停點頭稱讚，可惜弘光自製的紅豆麵包熱銷一空，丸敦未能品嚐台日紅豆麵包的不同。

小森谷立男、早野要夫並在弘光進行示範教學2天，製作該店最有名的紅豆麵包及法國麵包，弘光食科系、餐旅系的學生聚精會神學習，甚至以手機全程記錄，就怕遺漏細節。學生表示，日籍師傅示範前，重複確認材料及濕度等，十分重視細節，讓人深刻感受到日本職人文化的精神，很棒；還有學生品嚐日本師傅示範製作的紅豆麵包後，笑稱「果然名不虛傳，超好吃」。

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