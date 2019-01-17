澎湖環保尖兵 縣長賴峰偉頒獎表揚

2019-01-17 12:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕終年辛勞的清潔隊員，是站在第一線的環保尖兵！澎湖縣長賴峰偉在農曆年節將屆之際，前往馬公市公所表揚績優清潔隊員，並致贈清潔隊春節禮券，由馬公市長葉竹林代表接受，其餘鄉市則由副縣長許智富代行致贈。

賴峰偉表示，澎湖環境能夠維持乾淨美麗，端賴清潔隊員們站在第一線默默耕耘付出，他要向幕後無名英雄致上崇高敬意，並期許未來能更加落實環境整潔工作，讓世界各地的觀光客都能稱讚澎湖的環境品質，進而帶動澎湖觀光商機。

另外有鑑於澎湖海洋廢棄物問題嚴重，賴峰偉也要求確實動起來，最近澎湖縣政府加強海岸線及漁港垃圾清理，要求劃分清潔人員責任區域，並落實督導，未來將不定期追蹤，他期盼全民動起來，共同營造清新、整潔、美好的生活環境，同時也讓海洋之母重振商機。

澎湖縣政府環保局表示，每年各鄉市公所依隊員年資、年度考績、獎勵、特殊事蹟、考核等，推薦至環保局辦理績優清潔人員表揚。經各鄉市推薦，計有馬公市清潔隊隊員陳文智、張明傑、廖敏壽、湖西鄉清潔隊技工洪吉隆、白沙鄉清潔隊駕駛李添仁、西嶼鄉清潔隊技工許榮宗、望安鄉清潔隊隊員許崗修等7人。

賴峰偉今在環保局長蔡有忠陪同下前往馬公市公所致贈清潔隊員春節禮券，並由馬公市長葉竹林代表接受。

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