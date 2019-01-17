觀光列車「洄瀾之心」撐不下去！業者忍痛終止合約

2019-01-17 12:27

［記者王峻祺／花蓮報導］由台北直達花蓮的普悠瑪號觀光列車「洄瀾之心」，因解決住宿遊客一票難求問題而聲名大噪，但自上路後，卻接連受到國旅人數銳減、普悠瑪翻車事故影響，平均搭乘率僅剩5成，虧損更高達800多萬元，業者本月14日忍痛與台鐵終止合約，將經營權返還台鐵，但仍保障購票者權益至6月底，台鐵目前也已將餘票釋回訂票系統。

去年6月由花蓮旅宿業者向台鐵承租為期1年的普悠瑪號列車「洄瀾之心」，因受地震及普悠瑪翻車影響，搭乘率不足，加上虧損嚴重，業者14日正式與台鐵達成協議，雙方合意終止合約。

怡園渡假村總經理陳義豐說，1年租金1億2000萬元，原合約內容要求搭乘率須達81．3％，自去年6月30日簽約上路後，前3個月營運量不足，10月上旬好不容易才轉虧為盈，但卻受到翻車影響，再加上國旅人數驟減，搭乘率只剩不到5成。

他強調，洄瀾之心搭乘率低於8成時，有花東地區永續發展基金預算挹注部分補助經費，但本身也有相對比例自付額，加上之前彩繪列車100多萬元及半年下來的人事費百萬元，還有零零總總的營運、文宣等支出，粗估已損失超過800萬。

陳義豐強調，幾經熟慮後，在沒有辦法變更契約的條件下，只好忍痛與台鐵終止合約作為停損點，並將列車經營權返還台鐵，台鐵也退回保證金，由於共識是將消費者權益擺在第一，仍會保障預訂車票的旅客座位至6月29日止，並保留原車彩繪、解說及伴手禮選購等服務。

台鐵花蓮運務段段長吳金添說，台鐵目前已收回觀光專列經營權，在扣除原預訂車票的旅客座位後，將把餘票釋放回訂票系統供一般民眾訂票，台北直達花蓮的來回車次，分別為5932及5931車次。

「洄瀾之心」啟航後，每日一班列車往返花蓮、台北，中途各站均不停靠，國內、外遊客可透過旅行社、飯店及花蓮合法民宿業者購賣住宿加車票的套餐服務，且無14天內的訂票限制；合約終止後，1月15日至6月29日間，旅客於1月14日前預訂的車加酒車票仍適用，目前農曆春節車票幾乎客滿，至6月底前的連假也預訂一空。

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