過年趕採買 北市12處幹道估春節前2週下午就開始塞

2019-01-17 12:19

〔記者黃建豪／台北報導〕農曆春節將至，台北市交通局分析歷年交通流量資料，指出台北市從春節前4週的1月7日市區平均車速就逐漸下降，另因應春節前民眾採買、送禮需求，春節前2週的1月21日起，市區於下午2時至晚間8時就會出現道路壅塞情況，主要包含建國高架道路等5處快速道路與中山南北路等12處主要幹道。

交通局指出，春節前2週起，市區主要道路將從中午就逐漸出現壅塞情況，雖然民眾多認為是上、下班尖峰時段塞車最嚴重，但分析發現，市區車速其實在下午2時至下午5時下降最多；車流量更是在上午11時至下午4時增加最多，以去年經驗為例，尤其下午2時至下午3時市區車流量增加幅度最大，建議民眾避開於這些時段開車上路。

交通局表示，從1月21日至1月25日的交通壅塞預警路段，包含環河快速道路（桂林至和平段）、水源快速（往南景福至新店段、往北華中至青年段）、建國高架（辛亥至新生段）、新生高架（市民大道至濟南段），以及中山北路、中山南路、市民大道、光復北路、和平西路、松江路、南京西路、基隆路、復興北路、敦化南路、羅斯福路（興隆至景隆段）等市區主要幹道，若逢下雨天，壅塞範圍、路段還會明顯增加。

另外，預期從1月19日起，華陰街、迪化街、寧夏商圈、建國花市、萬大路批發市場、台北魚市中心、內湖批發市場等年貨採買集散地，都會是車流、人潮較多的區域。

交通局表示，因應春節前車流狀況，市府已加強車流監控，並實施號誌時制因應措施，除已將市中心的尖峰號誌時制計畫時段提早及延後，也會調整各大市場、運輸場站、交流道等處的路口號誌時制；同時，警察局已專案規劃疏導策略及勤務計畫，共同合作因應春節前車流壅塞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/