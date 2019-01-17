壯觀！700多名學生寫春聯 名家也來義賣獻愛心

2019-01-17 11:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣設立120年的草屯國小，今天全校700多名學生寫、畫春聯，並邀簡銘山等書法名家揮毫獻愛心，春聯義賣所得全數捐華山草屯天使站，數百人同場寫春聯場面壯觀又充滿喜氣。

草屯國小舉辦多年的全校寫春聯活動，今天在老天幫忙下，昨日下了一天的雨今天停歇，讓該校三到六年級500名學生搬桌椅到操場寫春聯，而一、二年級學生則在教室畫春聯，全校一起動筆，由紅色的春聯組成的壯大景觀，讓校園充滿喜氣。

今天校方也邀請14位書法名家現場揮毫，其中名書法家簡銘山昨日在臉書PO文預告明年即不再公開揮毫，因此今天參與該愛心揮毫行動更顯特別。所有名家寫的春聯陳列供師生或家長、民眾選購，所得悉數捐華山基金會草屯天使站，副縣長陳正昇也到場代表縣府一一向名家們致謝。

應邀的名家之一的陳恒聰前年才從草屯國小調炎峰國小校長，不少學生都來看「老校長」寫春聯，讓陳恒聰十分開心。而擔任家長委員的洪春成人氣也旺，兒子的同學也都來圍觀，場面熱鬧。

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