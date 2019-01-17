基隆港揪船舶空污 今年從嚴監控

2019-01-17 11:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆港郵輪觀光產業蓬勃發展，2011年以來，平均每年有300艘以上郵輪停靠，但船隻進、出港時的排煙污染也屢遭民眾詬病，環保局去年共查獲5艘船舶有排煙污染的事實，各罰款10萬元，今年起更採取「嚴密監控」，預計每月至少執行15艘次以上、全年要稽查200艘次。

基隆港2018年有106萬人次郵輪旅客，較前一年度成長13％，刷新歷史紀錄，今年預計靠港郵輪仍以麗星郵輪為最大宗，約170艘次，其次是盛世公主號、太陽公主號、鑽石公主號及歌詩達新浪漫號，今年進港都將達10次以上。

環保局空氣及噪音管制科長李昆達指出，根據環保署港區排放清冊資料，港區內的空氣污染來源以船舶為主，已經將港區東、西岸2至6號碼頭的大型郵輪納為主要列管對象，採取無預警、主動式攝影及拍照稽查，去年靠港客輪共近380艘次，不合格有5艘次，只要超過排放標準事實明確，均轉交由交通部航港局依商港法第37條第4款及第64條規定，祭出10萬元罰鍰。

環保局長賴煥紘表示，會嚴密監控進港船舶排煙狀況，增加稽查頻率及強度，做好空氣污染把關工作，今年目標稽查200艘次，呼籲船舶排煙勿超過排放標準（不透光率40％），避免受罰，若民眾發現船舶有不當排煙行為，可錄影並撥打02-24285369航港局應變中心專線或1999市民服務專線，一同維護空氣品質。

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