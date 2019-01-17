「法輪功條款」 基隆修正廣告物管理自治條例

2019-01-17 11:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕法輪功涂姓成員在台南市張掛抗議中共布條，遭台南市環保局依廢棄物清理法開罰，被大法官認定違憲，基隆市政府為此修訂「基隆市廣告物管理自治條例」草案，未來對於違規事項，將以自治條例罰款處分。

涂姓法輪功成員2009年間在台南市政府環保局公告的清除區域內，張掛抗議中共布條及法輪大法好的布幔，遭市府環保局裁罰1200元，涂女不服，提起訴願，環保局改罰600元，涂女再次訴願遭駁回後，提起行政訴訟，經高雄高等行政法院駁回確定，涂女轉而聲請釋憲，3年多前獲大法官釋憲成功，主要原因是「未經核准張掛放置的東西，不一定就是汙染」。

目前在基隆市違規張貼廣告，違反基隆市廣告物管理自治條例相關規定者，由環保局依廢棄物清理法處以罰鍰及拆除。環保局長賴煥紘說，由於大法官釋字第734號解釋文，認為廢棄物清理法的授權範圍，牴觸憲法的「法律保留原則」而失其效力，於是在自治條例增訂罰則規定，讓主管機關得以逕行取締開罰。

該罰則同樣比照廢棄物清理法，對違規者處1200元以上、6000元以下罰鍰，而過去環保局遇到違規張貼者，不一定能找到處罰對象，此次草案修訂，也新增申請人、設置人、行為人、使用者及土地所有權人等順序，屆期仍未改善得按次連續處罰。

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