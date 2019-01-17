搭高鐵返校！ 大學生5折優惠1/19開搶

2019-01-17 10:52

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣高鐵今天宣布，各大專院校開學返校之際，將於2月15日（五）至2月21日（四）期間，除了原有5折、7折、85折的大學生優惠車次，每日將再加碼，提供南下、北上各1班，總共14班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1月19日（六）凌晨0時起開放購票，呼籲大學生搭高鐵返校。

高鐵表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」的各車次車票，均可透過「T-EX行動購票」App、高鐵網站訂位系統、全國超過1萬家與高鐵合作的便利超商以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

此外，台灣高鐵TGo會員自2017年起成立至今，目前累積會員人數已超過80萬人，旅客成為會員後購票乘車，每消費20元即可累積1點，累積點數可兌換車票或折抵票款，另有會員生日禮、指定車次優惠、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等會員專屬優惠。

高鐵提醒，使用大學生優惠購票，乘車時應務必攜帶本人有效學生證正本以備查驗，以免影響優惠權益。

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