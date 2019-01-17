小爸媽育兒眉角 資深社工師：打罵無法解決問題

2019-01-17 10:42

〔記者蔡文居／台南報導〕台南發生1歲女童疑遭虐致死的事件，女童的生母是1位還未滿18歲的小媽媽，這起悲劇也讓小爸媽的育兒問題引起大家的重視。在第一線從事社工經驗超過10年的資深社工師施清發表示，幼兒會哭鬧一定有原因，第一應先檢查是否尿布濕了，造成不舒服，再來摸摸額頭是否發燒或查看有無感冒，如果都查不出什麼原因，應該向外尋求協助，打罵是無法解決問題的。

施清發說，目前全國各地公部門都建置有保母系統，也有托育資源中心可供洽詢，當自己無法解決育嬰問題時，對外尋求資源或請教托育專家的協助，才是正確之道。

施清發說，基本上，育兒問題不外乎食衣住行，一般新生兒出生後，醫院都會先教導產婦如何餵奶、吃多少或多久餵1次牛奶，另外也要注意嬰兒吸奶，氣是否排出，沒有排出得要幫嬰兒拍背，因嗆奶易引發呼吸道的問題。

至於，洗澡時，要先放冷水再放熱水，以避免嬰兒燙傷。澡盆不要放在水龍頭底下，避免撞傷或熱水流出燙傷的危險性。嬰兒睡覺的地方要注意安全，有的年輕媽會將嬰兒放在沙發上睡覺，這樣容易跌落受傷，另外嬰兒床的隔欄也要注意避免夾到頭，而危險物品要放在高處、遠離嬰幼兒，窗帘繩子也要弄高，避免嬰幼兒扯得到而造成意外。

施清發說，小爸媽育兒如有不了解的地方，也可以請教長輩的意見，畢竟長輩自己都是過來人，也可以提供意見或協助。以下為相關育兒網站，有相關問題均可洽詢。

台南市社會局居家托育（保母）服務網

衛福部育兒親職網

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