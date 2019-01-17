週日迎強冷空氣 吳德榮：強度已超「大陸冷氣團」

2019-01-17 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕受東北季風帶來的冷空氣影響，今天北台灣依舊全天濕冷，明後兩天各地天氣好轉，氣象專家吳德榮表示，週日至下週三（20至23日）將有強冷空氣南下，按最新模式模擬，其強度已超過大陸冷氣團，提醒民眾應做好防寒準備。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天白天中層水氣通過，中南部平地的降雨停歇，氣溫亦微幅回升，不過位處迎風面的北、東部及部分山區仍有局部降雨，北台灣全天濕冷，今晚至明晨北部都會區低溫在15度左右，沿海空曠地區更有可能出現13、14度低溫。

吳德榮進一步指出，明天各地天氣明顯好轉，白天開始氣溫逐漸回升，週六（19日）持續回暖，各地回到前一陣子白天溫暖，早晚偏涼的天氣型態，日夜溫差相當大。他說，週日起新一波較強冷空氣逐漸南下，氣溫再降，迎風面並轉有雨，直到下週三、四（24日）才逐漸好轉。

至於未來這波冷空氣到底有多強，吳德榮引述歐洲模式模擬結果指出，這波冷空氣到下週三已超過「大陸冷氣團」的強度，台北市低溫將跌破14度。他說，美國模式模擬得出的結果更強，提醒民眾注意。

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