高雄水果參加中國合肥年貨展 農業局：外銷量可望增2成

2019-01-17 09:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄水果明天將首次進軍中國合肥年貨展，9個貨櫃將出貨60噸，預估半年可達335噸，農業局表示，今年整體外銷量比去年增加2至3成，經濟產值可望破2億元。

市府農業局主打「高雄首選」農產品，多年來進軍國際食品展，插旗中國等7個國家，其中高雄芭樂產量全國第一，約佔全國外銷量一半，鳳梨則是全國第5大鳳梨產區，總計創造經濟產值1.6億元。

值得一提的是，農業局長吳芳銘在未上任前，已與中華兩岸交流協會理事劉東飛接洽，原本於農曆年前訂購5個貨櫃，超乎預期加碼到9個貨櫃，訂單內容五花八門，包括棗子、鳳梨、紅酒、鳳梨酥等。

吳芳銘表示，中國合肥年貨展將於明天開幕，市府設立高雄館展售，面積約155坪，這是該展11年來的第一次，由高雄品牌打頭陣，未來擴及其他縣市物產，引入原汁原味的高雄與台灣味。

劉東飛肯定高雄水果品質好，加上韓市府大力拚外銷，預期在這次年貨展過後，未來採購量與銷售量可望增多，把高雄與台灣擁有美好滋味農產品銷往中國。

農業局表示，明天將首次進軍中國安徽合肥年貨展，被譽為「年貨春晚」，集合旅遊購物、產品團購、年貨消費與年文化傳承等多種元素，可望帶動今年整體外銷量。

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