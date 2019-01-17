返鄉青年每月3000元廉價租屋 開放申請半個月僅13人報名

2019-01-17 09:11

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府為鼓勵青年返鄉就業，提供14間每月租金3000元的套房，短期出租給縣內單身青年，從元月1日開放申請，半個月來僅13人報名，縣府社會處呼籲，只要在去年9月30日以後返鄉就業的縣內青年，都可在元月30日前申請。

台東縣政府考量縣內有許多工作機會等待年輕人加入，台東許多在外地工作的青年，有意返鄉就業，卻面臨居住難題，因而在勞工育樂中心3樓規劃為14間住宿房間（套房），每間套房以每月3000元租金，短期出租給去年9月30日以後返鄉就業、年紀在25至40歲的縣內單身青年。

不過，元月1日開放申請，迄今提出申請者只有13人，王識殷表示，可能與條件設定以去年9月30日以後返鄉就業「新返鄉青年」為優先對象，條件較為嚴苛，再加上報名者超過房間數須抽籤，有無法入住的風險，影響民眾報名意願。

王識殷指出，申請截止日至元月30日，歡迎符合資格者向社會處申請，申請表可至社會處官網下載，原則上3月1日可入住，若第一波申請後，仍有剩餘房間，會開放設籍外縣市，到台東縣就業的青年。

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