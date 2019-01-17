01/17 各報重點新聞一覽

2019-01-17 06:12

自由時報

工商界籲 產創加碼抵減、擴大適用

經濟部日前預告「產業創新條例」修正草案，但工商界認為效益不大，且照顧不到微型企業，呼籲應擴大適用項目，且提高抵減額度。三三會理事長許勝雄昨表示，中國今年大幅降稅費，估算總規模達人民幣一．五兆元（約六．七五兆台幣），將對資金造成磁吸效應，台灣面對全球競爭挑戰，應從檢討稅制及解決五缺等下手，才能吸引台資回流。

詳見工商界籲 產創加碼抵減、擴大適用。

美國外交政策全國委員會︰ 美台談貿易協定 正是好時機

美國重量級智庫美國外交政策全國委員會（ＮＣＡＦＰ）週二公布報告，指出在中國對蔡英文政府將持續或提高施壓時，美國應藉此展現對台灣支持的實質及審慎訊號，協助台灣政府與民眾抗衡中國；蔡政府有政治意願解決與美國間，包括豬肉在內等長期貿易議題，現在「可能是雙方協商貿易協定的好時機」。

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中國拉抬經濟 減稅降費列重點

中國經濟放緩情況加劇，已有七個省市下修經濟成長目標，中國當局也趕緊祭出拉抬經濟措施，包括國企改革、減稅降費、基建投資和定向寬鬆。法國巴黎銀行預計，今年中國經濟成長將放緩至六．二％，且未來六個月都難反彈。

詳見中國拉抬經濟 減稅降費列重點。

蘋果日報

17歲媽 虐死娃 抱屍Ｋ歌 一屋4大人都揍1歲娃 驚悚4刑具

稚童何辜！1歲半的可愛女童，只因喝不下牛奶又打翻17歲小媽媽保養品，慘遭媽媽拿抓背「不求人」暴打，3名親友還輪流凌虐，無助女童「哇哇哇」悽慘哭聲，喚不醒4人良知，4人虐死女童後渾然不知，還抱屍體到KTV夜唱3小時，過程狠母見女童翻白眼還巴她頭，檢警相驗才知已死4小時。昨逾500名網友憤怒包圍警局、殯儀館和地檢署，至截稿仍未散去。

打臉狠父 肉圓媽泣訴離婚「錯在未及時狠心結束婚姻」

新北蘆洲肉圓案狠父為肉圓沒加辣就對妻兒施暴，妻昨親自到法院提離婚訴訟，並發表6點書面聲明，「我不是完美的母親，大家可以檢討我，現在我只想保護孩子」，她受訪時顫抖、泣不成聲說，自己錯在婦人之仁，「未能及時狠下心來結束它（婚姻）」、「抱持錯誤期待，錯在還想再賭一次所謂完整家庭。」

聯合報

全民之怒…一件又一件的兒虐 政策淪口號

新北肉圓家暴事件到台南女嬰遭凌虐致死，短短三天，由北到南接連發生震驚社會的兒虐案，從鄉民激烈反應，看得出全民憤怒有多深。這兩年，「社會安全網」早被蔡政府公開提出不下數十次，卻幾乎原地踏步，當初政府信誓旦旦對人民的承諾，如今看來格外諷刺。

英國會表決不信任動議 首相梅伊驚險過關

英國國會昨天否決首相梅伊與歐洲聯盟達成的脫歐協議後，今天表決工黨對梅伊政府提出的不信任動議，結果有306位議員投下贊成票，325位議員反對，梅伊驚險過關，可續任首相。

中國時報

兒虐案頻傳 法律被看衰 私刑正義暴走

台南15日發生1歲6個月的小女童慘被未成年生母夥同表姊等人當成人肉沙包，活活虐打至死。再往前推，13日新北市蘆洲傳出林姓狠父只為肉圓沒加辣就爆打妻兒，9日永和淯薪托嬰中心托育人員涉嫌以鍋鏟打幼兒腳底板。短短7天3起虐童案，孩子淒厲哭聲、遍體鱗傷的幼小身體，透過網路傳播，引起全民憤慨，更挑動民眾對社會正義不彰的敏感神經。鄉民透過鍵盤串連，擬藉私刑教訓施暴者，儘管手段可議，卻凸顯民眾對司法的失望與不信任，正不斷擴大。

中南電不北送 恐動搖國本

繼台中喊出「中電不北送」後，南部環團也向高雄市政府訴求「南電不北送」，台電昨指出，如此將造成兩大破壞，一是電力系統可能垮掉，二是全台得「實施計畫性限電」，甚至815全台大停電惡夢可能重演，即便認為電夠用的台中高雄也可能因此限電。工商業界對此也批評：「絕對會影響投資」。

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