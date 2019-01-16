搶救墾丁觀光雪崩 「春天音樂季」可望重返大街

2019-01-16 23:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁「春天音樂季」早期是恆春半島旅遊指標之一，近年受觀光低迷影響，參與樂迷不斷減少，為了拉抬整體觀光業、鼓勵正面健康的活動，墾丁國家公園管理處首度開放墾丁牌樓對面的大灣遊憩區舉辦音樂季，目前已有泡泡趴業者申請，時間仍在4月4日至7日清明連假期間，正在進行環境污水及保育審查；合法音樂季活動重返大街消息，也讓全台樂迷相當期待。

墾丁春天音樂季近年規模不斷萎縮，去年「春吶」移到滿州後，核心區只剩「夏都春宴」以及南灣的「墾丁泡泡趴」，去年恆春半島整體觀光業績更倒退到十幾年前，為了協助拉抬整體觀光業回春，墾管處首度開放墾丁大街北端的大灣遊憩區，供申請舉辦音樂季活動，期盼在兼顧保育前提下，帶回不同旅遊面相的遊客。

「目前審查重點在污水排放部分。」墾管處遊憩服務課指出，今年國家公園區開放鵝鑾鼻及大灣遊憩區申請，去年在南灣舉辦泡泡趴的業者，今年選擇首度開放的大灣區，目前已進入審查階段，只要能克服污水排放問題，春天音樂季可望重新回到墾丁大街核心區舉辦，對當地整體觀光有所助益。

墾管處遊憩服務課說，大灣遊憩區開放舉辦音樂季的活動區域約2公頃（不含沙灘區域），預計每天收取25萬租金及10萬環境監測費用，預計2天活動的場地租金費用70萬元，仍低於多年前在恆春機場舉辦時動輒百萬的租金，希望鼓勵正面健康的活動業者延續音樂季熱情活力的傳統。

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