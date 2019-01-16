火鶴花年節超討喜 因為這個台語諧音…

2019-01-16 22:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆春節將至，居家應景的園藝盆栽已經上市，火鶴的買氣頗佳，台南市歸仁區七甲五街花卉產銷班長黃毅斌說，主要是其台語諧音「厚賀」，有「好」的意思，名字討喜，尤其外國專利、本土栽培的品種，顏色豐富，價格也親民，因此深受歡迎。

目前七甲五街花卉專區，各式春節應景的園藝盆栽陸續推出，黃毅斌說，品種多樣的火鶴，名字、色澤都討喜，管理容易，加上價格也不貴，市場接受度高，隨著農曆年的腳步接近，熱賣了起來。

黃毅斌說，目前常見的火鶴，品種超過10個，有的是外國專利，本土業者引進栽培，包含貝拉粉、小藍梅、橘子醬、紅蘋果、葡萄冰沙等等，琳瑯滿目，選擇多樣。

他也提到，近來小品火鶴也很流行，可以居家點綴、擺設，也能大量集中、布置，3吋盆百元有找，相當划算，值得推薦。

黃毅斌說，火鶴全年開花，2週澆一次水即可，管理方便，耐陰性強，適合室內擺設，春節居家布置非常實用，尤其有紅、橘、等多種顏色，名字又討喜，頗具人氣。

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