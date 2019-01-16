家暴促鄉民動用「私刑正義」 兒福盟憂：對兒少是二度傷害

2019-01-16 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕近日虐嬰、家暴的社會事件頻傳，讓許多網友們群情激憤，紛紛在社群網站上轉發加害人臉書和地址，甚至動用起「私刑」。對此，兒童福利聯盟表示，「私刑正義也隱藏著代價」，公眾輿論極有可能造成被害者二度傷害，同時也讓兒少難以回歸到原本的生活圈。

兒福盟昨在臉書上發文說，關於日前新北市蘆洲發生的「肉圓」家暴事件，許多網友得知後都感到憤慨，紛紛在社群媒體張貼加害人的臉書和家庭地址，甚至還有部分群眾到其住處「討公道」。然而，「這番正義也隱藏著代價」，身分被揭露的兒少未來仍必須面對鄰居、同學的指指點點，那些公眾輿論也極有可能造成心理上的二度傷害，「導致兒少難以回歸到原本的生活圈。」

兒福盟強調，「我們一起為孩子多想一點，盡可能地讓孩子不再承受更多傷害。」希望大家能先稍微靜下心，和他們一起思考，當我們決定伸張正義、弄髒了手的同時，「孩子該怎麼辦？」

對此許多網友紛紛留言，「真的，這樣才能保護小孩」、「孩子是最無辜的」、「已經難以想像孩子要如何承受這一切」、「私刑正義在法治社會就是錯的」、「不支持以暴制暴」。不過也有網友認為，「在台灣有錢判生，沒錢判死」、「人民對司法已經失去信任了」。

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