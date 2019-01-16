彰化縣26鄉鎮市 春節垃圾收運期間各不同

2019-01-16 23:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕看過來！今年春節連假長達9天，彰化縣各鄉鎮清潔隊清運情況各不同，今年最早恢復全面清運仍是大村鄉，從大年初三就開始為民服務；而彰化市、伸港鄉、埔心鄉則在大年初一至初五期間，天天提供定點收運垃圾服務。

彰化縣環保局表示，今年春節各地清運垃圾情況，除夕當天除了芳苑鄉休假以外，其餘都會持續清運垃圾；而春節期間各地清潔隊休假天數不一，不過最遲在大年初五，也就全部恢復正常清運。

今年春節最早恢復全面清運的是大村清潔隊，照樣拔得頭籌，只休大年初一、初二；大年初三就正常清運。

彰化市清潔隊長林群富表示，全市五個定點收運垃圾服務，全年不休息，大年初一至大年初四照常服務，時間仍是上午6點半到8點半，收運定點是彰安國中前、延平公園入口旁、南郭國小網球場對面、一德南路、三民路極限運動場旁。

伸港鄉今年大年初一到初四也提供定點收運垃圾服務，分別是福安宮與清潔隊部，時間為上午6點到晚間10點。

埔心鄉今年大年初一到初四提供定點收運垃圾服務，地點是埔心鄉圖書館前，時間為上午7點到9點。

而二林鎮、社頭鄉、埤頭鄉都是在大年初二到初四提供垃圾定點收運服務，二林鎮長蔡詩傑表示，因為二林鎮面積廣大，因此在年節上午採郵輪式定點收運服務，全鎮7處各約停40分鐘，方便民眾倒垃圾。

社頭鄉也在大年初二到初四，在全鄉7個定點收運垃圾，時間為上午8點到10點；埤頭鄉部分，在大年初二到初四，也採郵輪式定點收運垃圾，下午2點到3點在福德祠，下午3點10分到4點10分為合興宮，下午4點20分到5點20分為中和福安宮。

和美鎮在大年初到一初三提供定點收運垃圾服務，市場為中午12點到下午1點半；廣停三停車場為上午8點半到中午12點半。

鹿港鎮因為春節期間遊客多，在大年初一到初三在鹿港老街、中山路與天后宮一帶都有設置垃圾桶，清潔隊會不定時去清理垃圾，以維持環境整潔。

大部分鄉鎮都是在大年初五全面恢復清運垃圾，除了大村鄉提早到大年初三以外，和美、溪湖、鹿港、芳苑，也都提早到大年初四就全面恢復收運垃圾。

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