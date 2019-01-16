廚餘豬場轉型飼料場 金六結爆廚餘危機

2019-01-16 22:09

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府因應非洲豬瘟防疫，輔導縣內廚餘豬場轉型為飼料場，但卻傳出宜蘭金六結營區（陸軍步兵第153旅）爆發廚餘危機，營區內約已有600公斤廚餘無處可去；陸軍步兵第153旅指出，員山鄉公所已允諾處理營中廚餘，危機暫時解除。宜蘭縣政府環保局說，將積極為縣內軍營與監獄等單位爭取設置廚餘處理設備，盼能根治問題。

宜蘭縣政府統計，縣內養豬場有116場，約有5萬頭豬，其中原有47場食用廚餘，去年起，陸續有4家豬場轉型後，改餵飼料，吃廚餘的豬隻共有約1萬頭，中國非洲豬瘟疫情越演越烈，縣政府積極輔導剩餘廚餘豬場轉型，加強豬場稽查。

不過，最近卻傳出豬場開始不收廚餘，國軍金六結營區內的廚餘也跟著無處可去，恐爆發廚餘危機；陸軍步兵第153旅長張志偉坦言，原先合作的豬場收取的廚餘量大減，軍營中近期有600多公斤的廚餘不知如何處理，一度求助無門，所幸已獲得員山鄉公所已同意，協助軍營處理廚餘，危機暫時解除。

「仍以防疫為優先！」農業處長康立和說，會積極要求縣內廚餘豬場儘速轉型為飼料廠，現階段剩餘43場廚餘豬場，會要求必須具有蒸煮設備，廚餘給豬隻食用前，也需蒸煮至90度。

康立和說，這43場廚餘豬場還必須完成廚餘再利用檢核，讓環保局列管，現已有20家完成檢核，仍有23家還未完成，其中已有8家提出申請，近期訪視還未申請的15家豬場，並開出勸導單，如仍不申請檢核，將輔導轉型為飼料廠或離牧（不再養豬）。

至於豬場不收廚餘導致廚餘無處可去的問題，環保局長周錫福指出，將輔導有辦理團膳、產生大量廚餘的機關，例如軍營或監獄，暫時將單位內的廚餘轉移到三星或五結鄉的掩埋場簡易掩埋。

周錫福說，掩埋場空間仍有限，為了根治問題，未來也會積極向環保署爭取，讓這些有團膳的機關可以設置廚餘處理設備，自行處理單位內的廚餘，轉變為改良土，可以賣給肥料廠當原料，也可以用於植栽，如果機關想將廚餘外包給有處理設備的廠商也行，環保局會全力協助。

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