春節返鄉出遊搭大眾運輸工具 享好康、省荷包

2019-01-16 22:58

〔記者李容萍／桃園報導〕交通部公路總局因應農曆春節連假疏運，2月1日至10日實施多項公共運輸優惠措施，包括86條國道客運全票85折優惠、40條台灣好行路線使用電子票證半價優惠及國道、台鐵、高鐵使用電子票證轉乘在地客運票可再享有一段票（或基本里程）免費等措施，請民眾多利用大眾運輸工具規畫返鄉旅遊行程。

中壢監理站長吳金全說，民眾規劃至桃園龍潭、新竹關西、六福村、小人國主題樂園遊玩及觀光，可多加利用客運優惠套票，旅遊前先查詢主題樂園官網，了解客運業與主題樂園的套票優惠；想到大溪、角板山、小烏來玩的民眾，可利用台灣好行使用電子票證享有半價優惠。

桃園監理站站長林正郎也說，公路總局已協調公路汽車客運業，除了加強注意車輛與各項設備、設施的維養、檢修，排班、調度與行車確實遵守相關法令規定，並配合航空、高鐵、台鐵及國道客運的航班、列車及班車時刻發車時間，延長收班時刻並機動機班，發揮轉運功能，以期民眾都能平安返鄉。

兩監理站也提醒用路人，連假期間請勿酒後駕車並避免疲勞或服藥後駕駛車輛，以確保行車安全。

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