鹿港公所疏於監管清代古墓 文化局提出行政裁處

2019-01-16 21:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港第一公墓去年進行清塚起掘作業，彰化縣文化局針對鹿港鎮公所疏於監管清代古墓之責，提出行政裁處；鎮公所強調，這是廠商履約的程序瑕疵，公所依照文化局的相關規定辦理，沒有疏失之責。

鹿港第一公墓清塚起掘作業進行以來，陸續有文史工作者關注文物保存情況，文化局強調，這次會提出行政裁處，主要是針對鹿港鎮公所在進行清塚起掘作業之前，應該先評估文化資產價值。

另外，在文化局要求全面停工時，施工單位以清塚土方危險為由，要求覆土回填，卻連帶讓周邊有需要進一步確認文史價值的墓塚都被覆蓋掉了，鎮公所是地方主管單位，應該委託專業團隊來監看，負起監管之責。

文化局說，專案小組根據查估清冊，勾勒出約有100多門墓塚要進行文史價值確認，但實際走訪才發現只存44門，才會做出全面停工決定。

鹿港鎮公所則認為，鎮公所出租第一公墓7公頃土地給科技公司，建置太陽光電發電系統，附帶條件就是要進行遷葬整地工程，因此任何疏忽、意外都由廠商負責，

公所認為無疏失之責：廠商履約程序有瑕疵

鎮公所說，鎮公所都是遵照文化局規定辦理，廠商在履約程序有瑕疵，並無疏失之責。

文化局強調，在第一公墓除了有歷史保存價值的墓碑以外，也有發現玉鐲、瓷器等陪葬品，陪葬品都已放入貨櫃屋內暫行保存。

文化局指出，對於鹿港公所的行政裁處，近日內會裁處，若有違反文資法相關規定，依法可以裁罰30到200萬元；而鹿港第一公墓目前仍在專案小組階段，尚未進入文資審議程序。

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