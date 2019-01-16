以前讚台灣之光「現在被嫌髒」 黑豬農成立自救會

2019-01-16 20:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕政府全面檢核廚餘養豬戶，讓吃廚餘長大的「黑豬」成為眾矢之的，連帶影響專職黑豬保種與出產黑仔豬的屏東，受到「貨出不去」的嚴重衝擊，目前屏東地區黑仔豬回堵近2個月，數量達9600隻，每隻仔豬飼養成本增加逾千元，為此，屏東黑豬戶籌組「台灣本土黑豬自救會」，希望政府防疫政策能更完善，讓台灣本土黑豬活下去！

有別於「白豬」從母豬、仔豬到肉豬的「一貫場」飼養方式，台灣的「黑豬」場分成上、下游兩階段飼養，上游養豬場專職飼養母豬與仔豬，當仔豬離乳後飼養一至兩個月再出貨給下游的養豬場，下游養至成豬後販售。

屏東黑豬戶邱秀琴說，黑豬場上、下游長期合作，但政府推動飼料、離牧補助後，合作了十幾年的下游場開始不再下單，原本養到50斤重就賣光光的仔豬，現在養到70斤了還滯銷在場內，上游多用飼料餵養，下游熟成期才用廚餘，上游場沒任何補助又面臨滯銷問題，非洲豬瘟還沒侵台，黑豬產業就先受害！

國內廚餘養豬數量約佔整體養豬量12％，其中內埔地區農會毛豬產銷班第3班，是屏東唯一的黑豬專班，54名班員飼養黑母豬頭數約1萬頭，平均每月產出1.2萬頭仔豬，班員們陸續反映仔豬滯銷情形，從去年12月到現在，已有9600頭仔豬回堵。

班員陳金助說，「以前說我們台灣之光，現在嫌廚餘髒，叫我們情何以堪！」對於非豬豬瘟防疫，不分白豬黑豬，養豬農戶的心情都是一樣的，他們和政府站在同一陣線，要求嚴格執行把關工作，但政策不能一蓋而論，黑豬產業有其獨特性，更不應該將廚餘污名化。

黑豬戶鍾文丰說，除了環保問題，未來如全面禁用廚餘養豬，事業單位每天生產16公斤廚餘，每個月廚餘委外處理費用要1.2萬，這些成本勢必轉嫁到消費者身上，民生物價上漲是全民不樂見的，廚餘養豬戶讓社會物資消化能夠平穩，且現在蒸煮設備完善，防疫政策必須通盤考量。

黑豬戶謝旭忠也指出，屏東黑豬除了吃剩食，也吃酒糟、豆粕等農副產品，因為用廚餘圈養且飼養期長達15個月，因此，黑豬肉自然熟成，暗紅的肉具有大理石紋路，有豐富的不飽和脂肪，風味口感特殊，是被譽為為能和西班牙伊比利豬、日本鹿島黑豬一較高下的豬肉逸品，廚餘養豬全面退場，台灣黑豬特殊風味也可能隨之消失。

籌組自救會的產銷班班長曾仁德說，台灣本土黑豬一度因為外來種雜交，純種幾乎滅絕，只剩下屏東內埔、竹田一代的六堆地區保有種源，近年在地方努力下，台灣本土黑豬市場漸開，台灣以廚餘養豬有其歷史背景及文化脈絡，長年來更協助解決環保問題，未來若沒人願意飼養黑豬，除了產業沒落，未來恐怕只能在實驗室基因庫裡看見台灣本土黑豬了，希望中央聽見地方聲音，為台灣保種。

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