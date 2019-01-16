中國航班手提行李入境 全國機場百分百檢查

2019-01-16 21:21

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會主委陳吉仲今天到桃園機場實地勘查，他表示，針對非洲豬瘟高風險地區來台旅客，全國各機場和港口都已經達到入境手提行李百分之百檢查，且力求不擾民，為了防疫，還請大家諒解，等一點點時間一起配合。

「力求百分之百執行且不擾民。」陳吉仲今天邀集財政部、內政部、交通部和防檢局等防疫相關單位，一起到桃園機場實地勘察，應變中心今晚召開記者會說明措施，陳吉仲說，針對高風險地區中國、香港和澳門來台班機，桃園機場採用3道關卡百分之百檢查，所有托運行李都達到百分之百用X光機檢查，手提行李部分在桃園機場的兩個航廈，則動員人力全面打開手提行李檢查。

陳吉仲說明，第一關是在旅客下機出空橋處，逐一打開手提行李檢查並宣導，現場也有棄置箱，確認百分之百檢查；應變中心說明，這部分由航警局派員，針對來自高風險地區例如中國、香港和澳門，每天112個入境航班，從今天起全面檢查，一次檢查動員人力共40人，例如長榮BR828班機為例，機組員和旅客共136人，花費12分鐘就能檢查完畢。

陳吉仲說，第二道關卡設置在移民署證照查驗台前方，查驗櫃檯前設有大字報宣導立牌，證照查驗檯上方還有跑馬燈宣導防疫訊息，並張貼宣導勘版，針對高風險地區旅客例如中國旅客，會在證照查驗後夾送宣導單，提醒攜帶肉品應立即棄置或向防檢局申報檢疫。

陳吉仲指出，第三道關卡則是行李轉盤處，托運行李都經過X光機掃描，且增加手提行李的攔查比率；應變中心補充，桃機公司從1月9日起針對高風險地區航班，將託運行李集中在特定行李轉盤，由防檢局檢疫犬加強託運和手提行李檢查，關務署也針對等待行李轉盤的旅客，增加攔查比率。

財政部長蘇建榮說，目前松山、台中、花蓮、金門和澎湖機場無論是手提行李或托運行李，都有經過X光機掃瞄檢查，小港機場以人工檢查方式處理，但是也在添購X光機中。防檢局長馮海東說，桃園機場以外的機場，不分航班全面檢查入境手提行李。

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