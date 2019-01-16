北台灣濕涼到明晚！週五週六全台好天氣 週日又變天

2019-01-16 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕明天（17日）仍受東北季風與華南雲雨東移影響，不過水氣較今天（16日）減少，雨勢逐漸緩和，中南部轉為多雲天氣，不過北台灣仍維持整天濕涼。

中央氣象局預報，明天台灣東半部及北部地區仍有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續；其他地區及澎湖、金門、馬祖則從局部短暫雨轉為多雲的天氣。

另外，「天氣風險公司」指出，這波濕涼、不穩定的天氣會持續到明天，東北風最快明晚就會減弱，到了週五、週六（18、19日）各地氣溫會明顯回升，西半部晴朗穩定，東半部雲量仍多，但降雨機率大幅下降，不過周日（20日）起又有冷氣團來報到。

溫度方面，明天白天高溫因降雨緩和，中部及花東地區為20至23度；南部可以來到26度；雲量最多的北部、東北部地區，維持在16至19度，感受濕涼。

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣達「低量級」；其他地區皆達「中量級」。

空氣品質方面，明天北部、竹苗、宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南及馬祖、金門地區主要為「普通」等級；高屏為「橘色提醒」等級。

氣象局也提醒，明天受東北風增強影響，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域也有較大風浪，欲前往海邊活動的民眾請注意安全。

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