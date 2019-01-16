5次診斷有氣喘母不信 小六童發作險死竟稱「沒有醫生跟我說」

2019-01-16 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕一名六年級的學生因為學校規定必須登頂玉山或是泳渡日月潭，才能拿畢業證書，不料這位學童爬玉山爬到一半出現呼吸急促的症狀，被救護車緊急送到醫院的加護病房治療，急診室醫師驚呼這是嚴重氣喘症狀，再晚一點就有生命危險了「以前怎麼可能沒有徵兆？」，而學童母親則直言「從來沒有醫生跟我說過我的兒子有氣喘！」；對此，過去多次幫學童看診的醫生無奈的表示，「已經提醒了5次，但學童媽媽就是不願相信…」

小兒科醫師陳木榮在自己的臉書粉絲頁「柚子醫師的育兒診療室」分享這個真實故事；他表示自己的病歷一向寫得非常仔細，而這位學童在過去5年有5次被診斷出有氣喘，陳木榮醫師5年內分別指出「孩子呼吸有咻咻的聲音，這是氣喘。」、「每次感冒都很久才會好，這是氣喘。」、「特別容易在晚上咳嗽，這是氣喘。」、「這個孩子有鼻子過敏，氣喘跟鼻子過敏常常合併出現。」、「每次都要用到氣喘的藥才能停止咳嗽，這是氣喘沒有錯。」，但學童媽媽始終不相信，結果這個孩子差點因氣喘死亡，媽媽竟說「從小到大，沒有醫生跟我說過我的兒子有氣喘」

事情發生後，有醫院的同仁趕緊通知陳木榮此事，並提醒他小心對方來找麻煩；陳木榮也指出，過去幾年也發生很多類似的事，有阿公不相信自己有高血壓，不願意好好治療，結果中風的時候說自己以前只是血壓高一點、也有一位阿嬤不相信自己有糖尿病，不肯好好治療，結果最後因傷口癒合不良要截肢的時候，竟跟醫師說自己以前沒有糖尿病；他呼籲，「接受疾病是展開治療的第一步」，拒絕承認自己的疾病，不願意跨出治療的第一步，「下次再度面對疾病時，很可能已經是生命的最後一步。」

這篇沉痛的文章引起網友廣大迴響，有網友表示「不相信醫師為何要看醫生」、「很多人就愛自己當醫生呀！然後出事再來怪東怪西的」，也有網友留言自述自己的「實際經歷」，表示「自己在幼稚園時就被檢查出近視，但家裡人覺得這麼小不可能近視，就沒有理會跟後續治療，結果到了4年級時發現看不到黑板的時候，已經近視400+度了」

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