太平17日起暫緩收廚餘？ 環局：通告內容有誤

2019-01-16 19:52

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區清潔隊近日在社區大樓發出宣傳通告，內容提到「適逢豬瘟期間，行政院環保署禁止廚餘養豬，本隊於1月17日起暫緩收運廚餘」，引發民眾質疑「台中到底還要不要廚餘分類？」台中市環保局今天說，太平宣傳通告內容有誤，已要求回收，將對作業疏失人員究責，也將恢復正常收廚餘，請民眾放心。

憂心廚餘成為非洲豬瘟入侵破口，讓各地廚餘量大增，太平區清潔隊本月11日在全區多處社區大樓貼出宣傳通告，「適逢豬瘟期間，行政院環保署禁止廚餘養豬，本隊於1月17日起暫緩收運廚餘，請貴單位將廚餘水分瀝乾打包後，交由垃圾車即可」，清潔隊並從14日起，垃圾車就不再加掛廚餘桶收廚餘。

民眾看到通告，不清楚這是不是台中市全市的政策，詢問環保局，「以後到底還要不要做廚餘分類？」

環保局今天說，通告內容並非事實，目前全國各縣市只要具有高溫蒸煮合格設備的養豬場，無需禁止廚餘餵養，太平區將持續收廚餘。針對宣傳單誤植部分，已要求全面回收，將對相關人員或作業疏失部分究責。

環保局也說，因應非洲豬瘟廚餘去化，短期內將加強宣導廚餘瀝乾減量回收，並掌握廚餘流向加強稽查輔導，後續將增加清運車輛及破碎脫水設備，提高廚餘去化能量；長期規劃，則將廚餘運送至外埔綠能生態園區，透過廚餘厭氧及稻桿氣化發電雙核心綠能技術，有效落實循環經濟。

太平清潔隊長林孝錦今天說，太平區廚餘已經3個月無人標售，每天數量多達18噸，只能長途跋涉載往大甲、梧棲、沙鹿、大肚等區隊處理，為去化廚餘，上級單位指示將廚餘瀝乾後送至焚化爐，但實際操作發現，廚餘都已發酵，不但作業時惡臭難聞，水分也難瀝乾，考量最後都是要送至焚化爐處理，才會請民眾直接瀝乾打包丟進垃圾車，既然環保局認為作法錯誤，17日起（明天）恢復收廚餘。而停收是他所決定，坦然接受處分，不過，也希望上級單位能提供將廚餘水分瀝乾有效的方法。

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