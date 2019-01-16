明道餐旅系學生下廚 招待波麗士呷好料

2019-01-16 21:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕波麗士大人謝謝您！北斗分局今天午餐好豐盛，有人參藥膳雞湯，還有「工作順利米糕」，原來是明道大學餐旅管理學系學生，為感謝學校轄區員警平日為學生處理交通、租屋等問題，決定利用歲末年終時刻發揮所長，烹調150人份美食佳餚，招待鄰近學區北斗、溪州與中和派出所員警享用，有美食加菜，波麗士大人們也忍不住食指大動，大快朵頤。

明道大學餐旅系系學會副會長許雅涵說，學生們租屋在外，上課其間不免會發生交通意外、租屋糾紛，甚至偷竊及感情等問題，常依賴警察幫忙才能順利解決問題，在年終感恩時刻，大家決定利用平日上課所學，花兩天時間烹煮兩道養身又營養的美食料理給警察們享用，表達感恩與感激之意。

明道大學副校長周建明說，明道大學餐旅系每一年都關注社會各類團體，並召集學生料理美食宴請，已成明道大學年度感恩活動傳統，學生學習之餘能關心鄉里理念校方十分認同，也鼓勵學生一起做公益，從服務中學習。

北斗警分局副分局長許順發說，感謝明道大學師生們給予警察們肯定與鼓勵，警察的服務沒有假期，警察的工作更是隨到隨辦，只要對民眾有保障、方便性的事情，警察都很樂意提供服務。

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