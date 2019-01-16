入場2分鐘「找不到停車位」 新竹縣游泳館停車場照收20元…

2019-01-16 20:06

〔記者黃美珠／竹縣報導〕想停車只要進場，新竹縣游泳館附設停車場一定收好、收滿，完全不管來者是否真的有停到車，或只是花2分鐘繞場1圈找不到車位後就要離開！？

新竹縣政府直言，坊間其他縣市的公有停車場或大型購物中心停車場，都有預留來者尋找車位的緩衝時間，在緩衝時間內都可免費，承包游泳館業者的收費方式不友善停車，交通旅遊處將發文要縣內公有停車場都檢討、改進。

游泳館承攬業者代表謝美惠於事發當下，不斷以「都是體育館給人辦尾牙，（他們）才要大量保留車位（無法給人停）」、「這陣子常這樣，害得很多設施都壞了」為由，解釋何以駕駛人進場後有車位卻停不了車。

謝美惠也埋怨自家工作人員，「晚上才要辦的尾牙，中午就把車位保留起來做什麼？」今天才跟新竹縣政府教育處的縣體育場場長張國顯解釋，他們有進場前15分鐘免付費的緩衝機制，但是因為設備壞掉了，才會發生進場2分鐘者，要繳停車1小時的20元意外。

新竹縣游泳館附設停車場每小時收費20元，投訴者昨天中午看到停車場入口電子看板顯示，還有1、20個停車位，但實際進場繞了1圈，除了少數車位已有停車，其餘都被用交通錐標示已被保留。

先後進場的2輛汽車駕駛人見狀要離開，沒想到插入感應卡以為是要消磁，繳費機卻語音告知停車「2分鐘共20元」。

2名駕駛人當下面面相覷，無奈也不滿，致電游泳館包商反映，沒想到謝美惠就以「都是體育館給人辦尾牙，才要大量保留車位」、「這陣子常這樣，害得很多設施都壞了」為由，不回應駕駛人「繞圈2分鐘沒停到車卻要被收20元」的質疑，最後雖派人出面處理，但2名駕駛依舊自行付費走人。

縣府教育處處長劉明超直言，20元看似微不足道的銅板價，但問題在於消費者並沒有使用到設施。況且駕駛人信任業者有車位才進場，進場後停不了車，責任在於業者，怎能在消費者沒有使用設施之下還收費？

劉明超說，很多縣市公有停車場、大型購物中心等都有友善停車者的緩衝時間，新竹縣游泳館附設停車場如果沒有這個機制，確實不是友善停車的環境。但停管業務是交旅處負責，他們將會同交旅處盤點全縣公有停車場是否也有類似狀況，全面檢討、改進。

新竹體育場場長張國顯直言，游泳館附設停車場跟游泳館一併委給業者負責，跟體育館外借辦尾牙不相關，游泳館本來就不該為尾牙保留車位。謝美惠今天告知，游泳館附設停車場是有15分鐘免費的機制的，只是設施故障了，他會監督業者儘速修好。

交旅處則說，他們對於委外的公有停車場只審查停車費率是否符合規定，並未規範車子進場後多久才能開始收費。但停車業者是該給人尋找車位的緩衝時間，將發文全縣的公有停車場做檢討。

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