表演藝術紮根 曾國城率金鐘演員傳授學生

2019-01-16 20:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕曾國城從事表演藝術工作超過30年，去年11月與台中VIA琢璞時尚文化表演藝術學院，共同創辦第一屆「超人才表達藝術訓練營」引導年輕學子認識學習表演藝術，經10週專業課程，在晚間舉行，從導演、演員到道具全由40名學員一手包辦，演出令人驚豔。

曾國城說，身爲2個孩子的父親，重視藝術美學教育向下紮根，少年時遇見恩師李國修、顧寶明，知遇之恩，認為一句話、一件事、一個人，可導正孩子曾迷惘的價值觀，創造表演初心、成功決心。

曾國城成立表達藝術訓練營，請來師資金鐘獎級演員，除了自己，還有黃毓棠、王琄、朱德剛、郭耀仁、鐘欣凌、百白、黃浩詠等表演藝術者，10週課程由內到外的深度發掘，引導孩子勇敢面對自己，面對舞台人群的恐懼，學習轉換在不同角色間，在面對自己，及與人相處的同理心。

學員成果發表實驗劇場公演，從擔任導演，劇本創作、服裝、音樂、道具、彩排等專業劇場實務，學員以初生之犢姿態，發表人生第一部創作，發揮表演藝術的潛力，台上的勇氣與自長信，讓家長驚豔。

曾國城說，表達藝術是長期耕耘的生活美學，希望孩子由學習表演藝術，瞭解如何表達，能認真傾聽自己、傾聽他人，明白心中的聲音，明瞭未來的路，超越自己。

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