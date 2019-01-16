官田國小300坪活動中心獲贈直升機大風扇 1天電費20元

2019-01-16 20:18

〔記者楊金城／台南報導〕台南官田國小有1台很厲害的直升機大風扇，300多坪的學生活動中心只要1台就夠了，在今天啟用，市價約20萬元的直升機大風扇，捲動時帶來舒緩的涼風，可通風、散熱和節能減碳，幫學校省下冷氣電費，提高學生舒適學習和運動環境。

官田國小獲贈直升機大風扇，是首次在學校裝設，過去買主多是工廠和牧場裝置，因葉扇長達7.3公尺，有5支葉扇，直升機大風扇因此得名。

官田國小學生活動中心裝有冷氣，但因耗電，學校非不得已不會開冷氣，靠各角落的小風扇吹風，夏季時常悶熱得學生受不了。

金士盾科技公司董事長李茂碷是官田女婿，在友人邱顯進引薦下，捐贈公司研發的直升機大風扇，今天舉行捐贈和啟用儀式，感謝李茂碷的愛心。

校長王全興說，有了大風扇可提升學習環境，感謝李茂碷送了過年前最好禮物，學生更開心，直說以後不用再擔心汗流浹背。

李茂碷說，直升機大風扇由公司自行研發，紮根台灣，葉扇採航太鋁合金製作，磁浮馬達設計很耐用，用電很省，吹一整天的電費只約20元，且因大擾動、低風速，風吹起來相當舒服，400坪空間只要裝1台即可。

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